Новосибирский государственный университет (НГУ) и Чукотский арктический научный центр на «Технопроме-2022» рассказали о направлениях дальнейшего взаимодействия.



Многие гости международного технологического форума «Технопром-2022» приезжают на него с целью заключить различные соглашения о сотрудничестве с новыми партнерами. Большие планы в этом году у представителей АНО «Чукотский арктический научный центр» (ЧАНЦ) и мэрии Анадыря. За время работы форума они намерены заключить порядка десяти соглашений о сотрудничестве с научными организациями и вузами Новосибирска. Первым в этом списке стал Новосибирский государственный университет, далее предполагается подписание соглашений с Институтом систем информатики, Сибирским государственным университетом геосистем и технологий и др.

«Чукотка – это форпост России на северо-востоке и для развития региона крайне необходимо сотрудничество с научно-технологическими центрами страны. Иначе говоря, без помощи Новосибирска нам не обеспечить те темпы развития, которых хотелось бы достичь», — рассказал «Континент Сибирь» руководитель ЧАНЦ Денис Литовка.

Ряд договоренностей касается создания региональной геоинформационной системы мониторинга состояния мерзлоты. Другие совместные проекты направлены на охрану окружающей среды, внедрение «умных технологий» в городское хозяйство Анадыря, биомедицинские исследования.

НГУ не случайно стал первым, с кем было заключено такое соглашение, пояснил «Континенту Сибирь» его ректор Михаил Федорук. «У Новосибирского госуниверситета накоплен большой опыт работы в Арктической зоне. Соглашение о взаимодействии в науке и образовании с Чукотским арктическим научным центром — это еще одна веха развития данного направления, которая, я уверен, принесет не только интеллектуальный прирост в формате статей, инноваций и высококвалифицированных кадров, но и новые технологические, управленческие решения для уникального региона», – подчеркнул он.

Напомним, что в первый день работы «Технопрома-2022» было заключено 25 соглашений.