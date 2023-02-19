Городской центр организации дорожного движения мэрии Новосибирска планирует приобрести в лизинг 50 единиц спецтехники для уборки улиц, основную часть которых составят машины для уборки снега. Начальная цена контракта – 698,3 млн рублей.

Согласно документам закупки, выложенным на портале «Госзакупки», заявки на поставку техники принимаются до 6 марта текущего года, итоги планируется подвести на следующий день, а поставка техники должна состояться в течение 2-3 месяцев после заключения договора.

В рамках сделки Новосибирск должен получить двенадцать комбинированных дорожных машин с возможностями для расчистки снега и обработки дорог противогололедными материалами, девять подметальных машин, десять тракторов, три ковшовых погрузчика, четыре конвейерных снегопогрузчика, один автогрейдер, два бульдозера и девять самосвалов.

Напомним, что в конце января в связи с обильными снегопадами, дорожные службы Новосибирска и области перешли на круглосуточный режим работы. Тогда же губернатор Андрей Травников порекомендовал переместить часть техники с областных дорог на городские, чтобы улучшить дорожную обстановку.