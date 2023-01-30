На оперативном совещании правительства Новосибирской области 30 января одним из острых вопросов стали обильные снегопады, из-за которых дорожные службы Новосибирска и области перешли на круглосуточный режим работы. И тогда же была выбрана очередность, какие дороги очищать в первую очередь – региональные, федеральные или городские.

«Перед новым годом по моим поручениям региональные организации выделяли технику», – напомнил губернатор Андрей Травников. – Анатолий Викторович (Костылевский, министр транспорта), последние дни очень снежные были, поэтому поручаю вам на этой неделе оказать помощь Новосибирску по уборке снега».

Министр транспорта ответил, что в последнюю неделю ушедшего года ведомство трижды выделяло технику на помощь Новосибирску, и в новом году тоже выделяло, но сейчас такой возможности нет: «Сейчас у нас напряженная ситуация на дорогах федерального и регионального значения, техника вся задействована, прошу дать два дня на то, чтобы разгрестись».

«Придется более оперативно действовать. Понятно, что региональные дороги тоже нужно расчищать, но на некоторых из них интенсивность не в пример ниже, чем на дорогах Новосибирска – ответил Андрей Травников. – Поэтому может имеет смысл наоборот – на эти два дня снизить интенсивность уборки региональных дорог, но столице помочь. Поручаю сегодня же принять решение».

Помимо этого, губернатор поручил руководителям минтранса и минстроя провести переговоры с находящимися в их зоне ответственности организациями, владеющими техникой, которую можно использовать для вывоза снега с улиц.

Всего на прошедшей неделе, по словам мэра Анатолия Локтя, с улиц Новосибирска было вывезено 140,2 тысячи кубических метров снега. Для сравнения, неделей ранее было 107 тысяч. Также градоначальник отметил слаженную работу прокуратуры, которая в последние недели достаточно оперативно реагировала на несоблюдение мер зимнего благоустройства.