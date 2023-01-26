В Новосибирске из-за обильных снегопадов дорожные службы перевели в круглосуточный режим работы, для расчистки улиц задействовано порядка 100 грузовиков и погрузчиков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Требуем от предприятий и организаций – убирать от снега и наледи прилегающие территории, кровли, пандусы и входные зоны зданий. Независимо от организационно-правовой формы и прав владения земельными участками, собственники несут ответственность за соблюдение правил благоустройства не только на собственной территории, но и на прилегающей»,- рассказал глава города.

В среднем за последние дни с улиц Новосибирска убирают порядка 20 тыс. кубометров снега ежесуточно. Тем не менее количество жалоб жителей города на занесенные улицы продолжает расти. Так, в группе АСТ-54 пользователи жалуются на состояние дорог по улице Волочаевская – «Заголовок должен звучать так: По всем улицам Новосибирска уже даже на внедорожнике тяжело проехать, а что будет дальше?», «Слов нет приличных. Это проселочная дорога в маленьком городишке?».

Пользователи группы «Типичный Кировский» также недовольны работой властей: «улицу Тюменскую (за «Мегой») дорожники в этом году решили не чистить?». В группе «Типичный Ленинский» многие жители аналогично высказывают сомнения относительно качества работы властей: «в Ленинском районе вообще … ничего не чистят. Зато знаки все на месте! Люди по ним и ориентируются, где тропку протоптать…».

Ранее мы писали, что прокуратура Новосибирской области внесла представления об устранении нарушений руководству 21 учреждения, на территории которых не убран снег и не приняты другие меры по зимнему благоустройству. Среди них городской цирк и Центральный парк.