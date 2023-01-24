Руководству цирка и Центрального парка в Новосибирске внесли представления из-за снежных завалов

Прокуратура Новосибирской области внесла представления об устранении нарушений руководству 21 учреждения, на территории которых не убран снег и не приняты другие меры по зимнему благоустройству. В число таких объектов попали городской цирк и Центральный парк.

Как сообщили в надзорном ведомстве 24 января, представления внесены после проверки территорий на предмет соблюдения правил городского благоустройства, а также требований ГОСТа, касающихся состояния улиц и автомобильных дорог.

Нарушения выявили на территории 10 школ, шести детских садов, трёх медучреждений, Новосибирского цирка и Центрального парка.

«Возле территорий учреждений, а также непосредственно возле 21 учреждения выявлены невывезенные снежные валы, наледи, отсутствие уборки крылец и площадок перед входом в учреждение, отсутствие антигололедной смеси и очистки крыш от снега», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

В прокуратуре подчеркнули, что проверки соблюдения требований к благоустройству территорий в регионе планируется продолжить.

Напомним, что в начале января Следственный комитет России организовал доследственную проверку в связи с некачественной уборкой снега в Новосибирске, а в конце 2022 года региональная прокуратура внесла предостережения главам всех районов города о недопустимости нарушения правил благоустройства территорий зимой. Ранее в областном центре завели восемь соответствующих административных дел.