Мэрия Новосибирска ищет подрядчика для проведения работ по реконструкции музея им. Ю.В. Кондратюка. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным данным, приступить к работам подрядной организации предстоит 24 апреля текущего года, срок сдачи — 31 декабря 2024 года. Стартовая цена контракта составила 172,1 млн рублей.

В обязанности подрядчика будет входить ремонт кровли здания, проведение работ по реконструкции фундамента и подвала, а также реставрация стен.

По завершении всех ремонтных работ руководство музея планирует разместить в здании экспозицию, посвящённую ученому имя которого носит культурный объект. В 2017 году здание прикрыли, поскольку в крыше были обнаружены дефекты скрытых элементов постройки.

Юрий Кондратюк был одним из основоположников космонавтики. В течение нескольких лет ученый прожил в Новосибирске, где в 1921 году издал свой первый научный труд. Дом-музей, возведенный как дань памяти деятелю науки, по-прежнему находится на ул. Советская 24.

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