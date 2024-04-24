В Новосибирске откроется новый музей

26 апреля в Новосибирске откроется «Музей бугров», в котором центральной экспозицией станут находки из села Бугры.

Как рассказали создатели проекта в VK-сообществе «Бугринский комитет», идея создания музея возникла давно, но не было подходящего места. Сейчас было найдено помещение на улице Тульской.

Бугры – это историческое село, существовавшее на территории современного Кировского района Новосибирска. Основано в XVIII веке. Сейчас на этом месте находится частный сектор.

«К открытию музея долго и скрупулезно готовились: несколько лет собирали старинные семейные фотографии, документы, предметы быта, одежду наших предков. В сбор материалов включились очень многие семьи-старожилы нашего Бугринского микрорайона. Жители приносили вещи своих прадедушек и прабабушек, чтобы собрать возможные сведения об их прошлом и сохранить историю этого места. Всё это сыграло огромную роль в сохранении памяти о родных и своих корнях», — говорится в сообщении об открытии музея.

Напомним, что ранее при строительстве четвертого новосибирского моста нашли нарушений на 3 миллиарда рублей.