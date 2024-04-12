В селе Овсянка Красноярского края завершено строительство Национального центра В.П. Астафьева, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом в своем-телеграм-канале сообщил министр культуры региона Аркадий Зинов.

«В настоящий момент продолжается уборка помещений, музейные специалисты настраивают оборудование и репетируют проведение экскурсий. Торжественное открытие Центра состоится 1 мая. Для удобства посетителей мы запустили предварительную регистрацию», — рассказал министр.

На открытии, приуроченном к 100-летию со дня рождения писателя, пройдут бесплатные экскурсии по новым экспозициям, которые расскажут о произведениях Виктора Астафьева и его жизни. Экспозиция «Расскажу о себе сам» представляет автобиографичную хронику жизни, его голос и иллюстрации жизненного и творческого пути. Далее представлены основные произведения, сюжет которых тесно связан с историей самого писателя: «Прокляты и убиты», «Последний поклон», «Перевал», «Пастух и пастушка», «Где-то гремит война», «Обертон», «Печальный детектив», «Царь-рыба», «Затеси».

В Национальном центре воссоздана полная обстановка личного кабинета Виктора Астафьева из его квартиры в Академгородке. Здесь собраны все предметы: от письменного стола, книжных полок и кровати до одежды и удочек. В этой обстановке писались произведения последних 20 лет, в ней побывало много известных и простых гостей писателя.

Кроме Центра посетители могут бесплатно посетить действующие музеи Мемориального комплекса — дом Виктора Астафьева, музей повести «Последний поклон» и выставочный зал.

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