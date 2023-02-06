В Новосибирске появится 3 новых концессионных объекта

Мэрия Новосибирска планирует заключить 3 концессионных соглашения, один из них — это крытый ледовый дворец спорта в Академгородке.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, согласно которому власти города планируют заключить 3 концессионных соглашения. Отвечать за заключение концессий будет заместитель мэра Геннадий Захаров, тогда как курировать сделки —департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска во главе с Виталием Витухиным.

Первым объектом в перечне указан крытый ледовый комплекс на улице Полевой. Участок находится рядом с образовательным центром «Гимназия № 6 «Горностай». Также городские власти намерены по концессии построить музей Александра Покрышкина на улице Станиславского. Благоустройство на транспортом кольце, куда перенесли памятник летчику, продолжается. Напомним, что только перенос памятника обошелся в 17 млн рублей.

Третья концессия будет заключена на объекты теплоснабжения в Новосибирске. Уже бывший глава новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков рассказал «Континенту Сибирь», что заключение соглашения было запланировано на начало 2023 года.

Однако подписание соглашений на необходимые для города объекты коммунально-энергетического комплекса ожидается уже несколько лет. И на данный момент известно только о намерениях города заключить концессии, тогда как уже подписанные расторгаются. В январе 2023 года мэрия Новосибирска объяснила «Континенту Сибирь» расторжение договоров недобросовестностью концессионеров и макроэкономическими факторами. Всего на данный момент в городе действует 14 концессионных соглашений.

Напомним, что ранее стало известно, что президент Владимир Путин откроет новый термин в Толмачево.