Правительство РФ выделило почти 1 млрд рублей на развитие кемеровского «Шерегеша»

Алёна Золотова
 
Правительство РФ выделило почти 1 млрд рублей на развитие кемеровского «Шерегеша»
Фото Вадима Голубина

Правительство РФ в течение 2 лет вложит почти 1 млрд рублей в строительство и развитие инфраструктуры горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кемеровской области.

16 февраля председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому свыше 948 млн рублей будет направлено Кузбассу на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

Выделенные средства будут направлены на продолжение строительства и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера, в том числе – модернизация очистных сооружений, реконструкция системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения, а также техническое перевооружение центральной котельной посёлка Шерегеш.

Финансирование мероприятий будет проводиться в рамках госпрограммы «Развитие туризма». Федеральные деньги разбили на два транша — 711,3 млн рублей на 2023 год и 237 млн рублей в следующем году.

Напомним, что ранее кузбасское правительство объявило о намерении вложить 8 млрд рублей в строительство жилья поблизости с курортом. Новый микрорайон будет называться «Шория-Град».

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