В Кузбассе планируют вложить 8 млрд рублей в строительство микрорайона рядом с горнолыжным комплексом «Шерегеш»

Рядом с горнолыжном комплексом «Шерегеш» в Кемеровской области построят новый микрорайон «Шория-Град». Общая сумма инвестиций составит порядка 8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Проект «Шория-Град» будет включать в себя 19 домов (от 5 до 16 этажей) с квартирами комфорт-класса. Всего запланировано строительство 80 тысяч кв. м. жилья.

«Помимо жилья в парке-квартале «Шория-Град» запланированы подземные паркинги, кафе, рестораны, коммерческая недвижимость, двухэтажный торговый центр, два детских сада на 100 мест каждый», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инвестора проекта компании «СДС-Строй».

Все объекты будут построены, учитывая требования по сейсмической безопасности.

Напомним, что накануне банк «Открытие» продал свой офис в Новосибирске. Помещение площадью 871 кв.м на пересечении улицы Державина и Красного проспекта купили инвесторы для редевелопмента и ведения арендного бизнеса.