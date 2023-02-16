Комитет по бюджетной и финансовой политике Заксобрания Новосибирской области 15 февраля прояснил ситуацию со строительством завода компании Nestle в промышленно-логистическом парке «Южный», которое остается в подвешенном состоянии уже почти год. Минпромторг назвал дату, когда будет принято окончательное решение о судьбе площадки.

«Нам интересно, какова сегодня ситуация по ПЛП «Южный», – спросила вице-спикер Заксобрания Ирина Диденко. – В проект вложено 860 млн рублей. Чего можно ожидать в ответ? И в какие сроки?»

По словам начальника управления инвестиционной политики регионального минэкономразвития Павла Волокитина, несколько потенциальных резидентов уже заявились: среди них производитель тротуарной плитки, завод по маслопереработке, транспортно-логистический центр, а также компания Nestle, которая намеревалась в 2023 году построить на территории ПЛП завод по производству кормов для животных, но в марте 2022 года проект был поставлен на паузу. Тем не менее, минпромторг, как отметил Павел Волокитин, готов к возобновлению диалога.

«Мы получили официальное письмо от компании. Ее представители подчеркнули, что речь идет не о сворачивании проекта, а о его приостановке», – добавил он.

«А какова ваша собственная позиция? – поинтересовался председатель комитета по бюджету и финансово-экономическим вопросам Заксобрания Федор Николаев. – Просто сидеть и ждать решения с той стороны – или действовать самим? К чему вы сами склоняетесь? И в какие сроки готовы принять окончательное решение?»

Павел Волокитин ответил, что для правительства региона предпочтительнее было бы все-таки вернуться к проекту, но вариант передать выделенную Nestle площадку для других инвесторов тоже рассматривается. Потенциальные преемники ушедшей компании ищутся с мая 2022 года, когда на площадку еще подводились коммуникации. Но сделать это планировалось лишь в случае официального отказа Nestle от строительства, которое до сих пор не было получено.

Окончательное решение по данному вопросу минпромторг намеревается принять во втором квартале текущего года.