Площадку под завод Nestle в Новосибирской области могут отдать российским инвесторам

Площадку под завод по производству кормов для домашних животных Nestle в Новосибирской области могут передать российским инвесторам в случае, если компания откажется от строительства.

Площадку под завод компании Nestle в Новосибирской области могут передать инвесторам из России в случае, если организация откажется от строительства производства. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов.

Отметим, по данным инвестиционного портала Новосибирской области, завод компании Nestle по производству кормов для домашних животных будет создан между городами Бердском и Искитимом — организация является якорным резидентом индустриального парка «Южный ПЛП». Инвестиции компании в новый завод составят 10 млрд рублей.

11 марта на сайте компании Nestle появилась информация о том, что организация приостановила свою рекламную деятельность и капиталовложения в России.

«Мы приостановили экспорт нашей продукции из России (за исключением продуктов первой необходимости, таких как детское питание, в страны СНГ). Мы приостановили импорт нашей продукции в Россию, за исключением продуктов первой необходимости (включая детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных для специализированных ритейлеров и ветеринарных клиник)», — указано в заявлении.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Александр Зырянов уточнил, что в настоящее время представители компании не сообщали о планах по прекращению строительства производства. Однако, если Nestle откажется от своих первоначальных планов, руководство парка подберет новых инвесторов под занятый компанией участок.

«Мы бы хотели, чтобы проект компании Nestle был реализован. Однако, в крайнем случае, если организация откажется от своих планов, мы подберем новых инвесторов. Участок земли будут востребован, к нему будет подведена инженерная инфраструктура» — сказал Александр Зырянов.

Он также сообщил, что в настоящее время не было случаев отказа от строительства и инвестирования проектов на территории Новосибирской области в связи с ситуацией в Украине.