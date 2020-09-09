Nestle инвестирует 10 млрд в завод под Новосибирском

Компания «Нестле Пурина ПетКер», производящая корма для животных, инвестирует 10 млрд рублей в строительство фабрики под Новосибирском. Мощность предприятия составит 75 тыс. т продукции в год.

Соглашение о строительстве фабрики в среду подписали новосибирский губернатор Андрей Травников, глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. По соглашению, компания построит в Искитимском районе фабрику по производству кормов для домашних животных, мощностью 75 тыс. т продукции в год. Фабрика, по планам, будет введена в эксплуатацию в 2023 году, к 2024 году на ней будет создано порядка 250 рабочих мест.

По словам главы региона Андрея Травникова, проект станет флагманским для новой перспективной инвестиционной площадки под Бердском. «На этой территории, которую мы получили в пользование от правительства РФ, это первый инвестиционный проект», — приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

«Нестле Пурина ПетКер» находится под управлением компании Nestle со штаб-квартирой в Швейцарии. Компания выпускает продукцию под брендами Pro Plan, Pro Plan Veterinary Diets, Purina One.

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