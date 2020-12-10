В Новосибирской области создадут новый промышленно-логистический парк

В Новосибирской области, между Бердском и Искитимом, появится новый промышленно-логистический парк (ПЛП) «Южный», якорным резидентом которого станет компания Nestle.

О планах по созданию нового ПЛП в регионе в четверг на заседании инвестиционного совета сообщил губернатор Андрей Травников. По словам главы региона, парк «ПЛП Южный» разместится между Бердском и Искитимом, его якорным инвестором и резидентом станет компания Nestle. Планируется, что компания вложит в размещение своего производства в парке 600 млн рублей. Общая площадь парка составит 145 Га.

По словам Андрея Травникова, в 2019 году Новосибирская область поставила рекорд по привлечению инвестиций. Общая сумма составила 248 млрд рублей. Власти региона надеются, что в текущем году эта сумма, с учетом пандемии, сохранится, а в будущем году инвестиции вырастут. Губернатор также отметил, что регион продолжит реализацию проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).

Портфель ГЧП-проектов, по его словам, у Новосибирской области «достаточно объемный», и к новым проектам будет «отдельный подход, более требовательный». В первую очередь власти региона будут рассматривать ГЧП-проекты с привлечением федеральных инвестиций. Андрей Травников добавил, что облправительство сейчас рассматривает возможность реализации ГЧП-проектов по строительству в регионе школ.

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