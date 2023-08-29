Какие спреи и капли выпустят в этом году в Новосибирске?

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal объявила о запуске нового производственного участка по выпуску жидких лекарственных форм. Первыми продуктами, сошедшими с линии, стали перекись водорода и хлоргексидин.

Напомним, что Renewal («ПФК Обновление») является одним из крупнейших российских производителей лекарственных средств. Производственные мощности компании расположены в Новосибирске и рабочем поселке Сузун Новосибирской области. Сообщается, что новый производственный участок запущен на площадке в Новосибирске.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в компании, ввод участка был осуществлен в рамках 3 млрд рублей инвестиций, запланированных на развитие в 2023 году. Штатное расписание нового участка включает порядка 60 человек, 40 из них — это новые рабочие места: операторы технологических линий, аппаратчики приготовления растворов, укладчики-комплектовщики. В настоящий момент Renewal продолжает набор специалистов для работы на участке.

Участок производства жидких лекарственных форм будет специализироваться на выпуске спреев, растворов для внутреннего и наружного применения. Годовые объемы производства составят до 21 млн упаковок препаратов. Помимо перекиси водорода и хлоргексидина, до конца 2023 года планируется начать выпуск назальных лекарственных препаратов в форме спреев. Также на участке будут производиться антигистаминные препараты для приема внутрь.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что новосибирские и китайские ученые создали нанокапсулы для лечения рака.