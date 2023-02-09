Концепция части проектов «Обских парков» в Новосибирской области будет готова к лету 2023 года

Минэк Новосибирской области и Агентство инвестиционного развития совместно разработают концепцию части проектов туркластера «Обские парки» к лету 2023 года. На данный момент уже есть проекты гостиничных комплексов и санаториев. Общий объем инвестиций приблизился к 11 млрд рублей.

9 февраля министр экономического развития Лев Решетников сообщил журналистам, что министерство совместно с Агентством инвестиционного развития (далее — АИР) Новосибирской области подготовят концепцию части проектов туристического кластера «Обские парки» к лету 2023 года.

«Уже есть проекты интересных гостиничных комплексов и санаториев, которые можно было бы разместить. Думаю, в этом году к лету мы что-то подготовим вместе с АИР, оформим и покажем концепцию. В этом году надо определиться с локациями, посчитать, сколько нужно инфраструктуры и определиться с источниками (финансирования)», — рассказал министр. Его слова цитирует «Интерфакс».

В АИР подтвердили «Континенту Сибирь» эту информацию, но на текущем этапе не разглашают подробности.

С инициативами по реализации проектов в первую очередь выступают местные инвесторы. Также министр отметил, что выбирать участки на берегу с частыми лесопосадками «всегда не просто с точки зрения земельного законодательства и подведения инфраструктуры».

Напомним, что ранее в январе 2023 года стало известно о создании туркластера. «Обские парки» планируется создать на прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов, общая сумма инвестиций составит 11 млрд рублей. Завершение разработки проекта намечено на 2024 год.