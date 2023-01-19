В Новосибирске запланирована реализация пяти крупных инвестиционных проектов в рамках создания туристического кластера «Обские парки». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минэкономразвития.

«Кластер «Обские парки» планируется создать на прибрежных территориях Новосибирска, Бердска, Новосибирского, Искитимского и Ордынского районов, общая сумма инвестиций составит 11 млрд. рублей. По плану для улучшения туристской инфраструктуры в этих зонах будут построены гостиницы, кемпинги и санатории с количеством номеров не менее 120 в каждом», — сказано в сообщении министерства.

Оформление проекта намечено на 2024 год. Работа по заявленным проектам будет проходить совместно с корпорацией Туризм.рф. По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, появление туристического кластера позволит развивать разные виды туризма в регионе — от пляжного и спортивного до познавательного и этнографического.

«Мы рассчитываем на финансовую поддержку проекта в виде субсидии из федерального бюджета по обеспечению создания инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на меры поддержки для инвесторов от региона в рамках госпрограммы Новосибирской области», — отметил чиновник.

Для привлечения туристического потока власти предлагают инвесторам 3 основные меры поддержки: совместное финансирование до 30% проекта, предоставление льготных кредитов по постановлению правительства №141 для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма и субсидирование на создание инфраструктуры.

Напомним, что Новосибирск вошел в топ-5 городов России в направлении бизнес-тревел. Соответствующий рейтинг опубликовал сервис бронирования билетов и отелей.