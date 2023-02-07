Новосибирцев встревожили выстроившиеся на площади Ленина полицейские автомобили

Во вторник новосибирцы обратили внимание на колонну полицейских автомобилей, выстроившихся в ряд возле театра оперы и балета. По словам очевидцев, всего их было не менее двадцати.

О выстроившихся перед Новосибирским оперным театром УАЗах с маркировкой МВД сообщили очевидцы днём 7 февраля.

«Только УАЗов было не меньше 15, но в стороне стояло ещё несколько других машин. То есть, автомобилей 20 было», — рассказал «Континенту Сибирь» один из очевидцев.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в ГУ МВД по Новосибирской области, появление служебных автомобилей в центре города не связано ни с каким-либо происшествием, ни с пресечением проведения несанкционированных акций.

«Обычное служебное мероприятие», — сообщили «Континенту Сибирь» в полиции, не уточнив, однако, в чём оно заключается. Но в управлении призвали горожан не волноваться.

Напомним, что в центре Новосибирска сейчас демонтируют новогоднее убранство.