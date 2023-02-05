Стало известно, во сколько обойдётся демонтаж ледяных фигур у Новосибирского оперного театра

Новосибирская муниципальная организация «Городская дирекция творческих программ» объявила аукцион по поиску подрядчика демонтажа ледяных фигур, сооружённых к Новому году возле городского театра оперы и балета. Начальная цена закупки составила около 600 тысяч рублей.

Подрядчик должен будет обесточить объекты изо льда, в том числе троны, цифры и украшения вокруг клумбы, а также снять с них декоративные элементы до 10 февраля и вывезти их до 14 февраля.

Как следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная цена контракта по проведению этих работ составляет 515 833 руб. Победителя торгов определят 6 февраля.

Новогоднее убранство в центре Новосибирска начали демонтировать в конце января. Согласно графику, утверждённому в управлении культуры мэрии города, полностью все работы планируется завершить к началу апреля.

Напомним, что ещё в конце декабря муниципалитет объявил конкурс по демонтажу ёлки возле Новосибирского оперного театра и ряда стоящих рядом с ней объектов, светящегося коридора на улице Ленина, который уже начали разбирать, а также праздничных украшений в Первомайском сквере. За это предлагалось 8 млн руб.