Компания «Сибирский титан» отложила начало строительства завода по производству диоксида титана в Томской области. К 2026 году планировалось, что предприятие будет выпускать до 30 тыс. тонн продукции.

«Мы ожидали, что в январе состоится совет директоров, на котором будет принято решение об одобрении сделки по получению кредита. К сожалению, заседание перенесено на февраль. Мы надеемся, что один из учредителей — частный инвестор — примет условия, на которых банк готов предоставить кредит», – приводит цитату заместителя губернатора Томской области Андрея Антонова агентство «Интерфакс».

Точные сроки начала строительства на сегодня не известны. Ранее сообщалось, что реализация проекта намечена на 2024 год.

Общая сумма инвестиций на возведение завода — 4,5 млрд рублей. Инвестором выступает «Сибирский химический комбинат» и холдинговая компания «Давинчи».

Ранее мы писали, что новым главой совета директоров новосибирского «Сибстекла» стал Винченцо Бове. Ему предстоит курировать реализацию общей стратегии предприятия, связанную с ESG-повесткой.

Согласно данным Rusprofile, учредителями ООО «Сибирский Титан» являются ООО «Холдинговая Компания «Давинчи», учрежденное Андреем Севериловым, и АО «СХК», возглавляемое Сергеем Котовым