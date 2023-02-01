Выбран новый глава совета директоров новосибирского «Сибстекла»

Совет директоров новосибирского ООО «Сибирское стекло» возглавил Винченцо Бове. Об этом сообщил пресс-центр «РАТМ Холдинга».

1 февраля стало известно, что в ООО «Сибирское стекло» утвержден новый состав совета директоров, который возглавил международный эксперт стекольной отрасли Винченцо Бове.

Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран сообщил, что Винченцо Бове будет курировать реализацию общей стратегии предприятия, связанную с ESG-повесткой (вопросы экологического, социального и корпоративного управления).

«На «Сибстекле» стремятся совершенствовать корпоративное управление, согласуя его с передовыми практиками и задачами по изготовлению продукции, имеющей дополнительную ценность для партнеров: например, использование стеклянной упаковки с рекордно низким весом помогает им достигать целей устойчивого развития, – комментирует Эдуард Таран. – Разнонаправленный опыт членов совета директоров, соответствующий потребностям бизнеса, позволит принимать решения на долгосрочную перспективу, учитывая многофакторность развития ситуации в условиях динамизма макроэкономической среды»

Винченцо Бове работал на руководящих позициях в компаниях Vetri speciali s.p.a., Saint-Gobain VETRI, Ecolvetro, Bormioli Rocco s.p.a. и других. Окончил Генуэзский университет.

Напомним, что в 2021 году бывший глава совета директоров и руководитель компании Павел Бобошик покинул РАТМ Холдинг. В марте 2022 года стало известно о его смерти. Преемником Павла Бобошика в должности руководителя «Сибстекла» назначен бывший коммерческий директор компании Антон Мор.