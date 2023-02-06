Новым руководителем Роспотребнадзора по Кемеровской области в качестве временно исполняющего обязанности назначена Елена Парамонова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области — Кузбассу назначена Елена Парамонова», – сказано в сообщении.

На этом посту Парамонова сменит своего начальника Евгения Окса, которого 3 февраля 2022 года задержали по подозрению в коррупции. Помимо Окса в преступной схеме были задействованы начальник юридического отдела Роспотребнадзора Кузбасса, а также предприниматель.

Елена Парамонова в 1991 году окончила медико-профилактический факультет Кемеровского государственного медицинского института. С 1991-го по 2004 год работала врачом по гигиене питания, с 2004-го по 2005 год — заведующей отделением гигиены питания центра госсанэпиднадзора в Кузбассе, с 2005-го являлась начальником отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. С 2012 года является заместителем руководителя кузбасского управления Роспотребнадзора.

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