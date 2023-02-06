В Кузбасском управлении Роспотребнадзора назначили нового руководителя

Александр Киселев
 
Роспотребнадзор
Фото с сайта Роспотребнадзора Кемеровской области

Новым руководителем Роспотребнадзора по Кемеровской области в качестве временно исполняющего обязанности назначена Елена Парамонова. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 февраля 2023 года временно исполняющим обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области — Кузбассу назначена Елена Парамонова», – сказано в сообщении.

На этом посту Парамонова сменит своего начальника Евгения Окса, которого 3 февраля 2022 года задержали по подозрению в коррупции. Помимо Окса в преступной схеме были задействованы начальник юридического отдела Роспотребнадзора Кузбасса, а также предприниматель.

Елена Парамонова в 1991 году окончила медико-профилактический факультет Кемеровского государственного медицинского института. С 1991-го по 2004 год работала врачом по гигиене питания, с 2004-го по 2005 год — заведующей отделением гигиены питания центра госсанэпиднадзора в Кузбассе, с 2005-го являлась начальником отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Кемеровской области. С 2012 года является заместителем руководителя кузбасского управления Роспотребнадзора.

Ранее мы писали, что министром строительства Омской области назначен бывший глава регионального Госстройнадзора Александр Рашко.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  