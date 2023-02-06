В Омской области назначен новый глава минстроя

Министром строительства Омской области назначен бывший глава регионального Госстройнадзора Александр Рашко. Об этом объявил губернатор Александр Бурков на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

Как сообщил губернатор на оперативном совещании 6 февраля, первоочерёдной задачей нового министра станет проведение аудита по всем ведущимся в регионе стройкам, в том числе с целью определения статуса работ на объектах.

«По итогам жду предложения по мерам, которые назрели в отношении ряда подрядчиков – расторгаемся и ищем новых, либо значительно ускоряемся по темпам строительства», – цитируют Александра Буркова в пресс-службе правительства Омской области.

По данным администрации региона, Александр Рашко ранее возглавлял автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» (Госстройнадзор Омской области), заняв соответствующий пост в апреле 2021 года. До этого, с 2019 года, он был заместителем директора – главным инженером казённого учреждения «Омскоблстройзаказчик».

Должность министра строительства Омской области оставалась вакантной с декабря прошлого года, когда Александр Бурков отправил в отставку руководителя ведомства Михаила Губина вместе с его первым заместителем Евгением Нестеровым. По словам губернатора, поставленные перед чиновниками задачи «не были выполнены в полном объёме».

«Совместная оценка дальнейших перспектив показала отсутствие оптимистичных прогнозов. В подобных ситуациях я не вижу смысла продолжать сотрудничество», — прокомментировал решение губернатор.

Тогда же глава региона заявил о том, что вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом готовит полное обновление городской вертикали власти в сфере градостроительства и архитектуры.