Пристань Речного вокзала в Новосибирске приватизируют

Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области объявило о продаже объектов инфраструктуры городского речпорта. В числе лотов – причальная стенка на улице Добролюбова, известная как пристань Речного вокзала.

Как сообщает пресс-служба управления, на торги выставлены две причальные стенки и причал хозфекальных стоков. На данный момент они находятся в федеральной собственности.

Одна из причальных стенок протяжённостью 212 м расположена на улице Добролюбова и известна как пристань Речного вокзала, откуда отправляются суда во время навигационного периода. Стартовая цена объекта, по данным портала «ГИС Торги», – 29,7 млн руб., а задаток за неё составляет 2,9 млн руб.

Другая стенка, протяжённость которой составляет 850 м, относится к грузовому причалу в Пристанском переулке. Как отмечают в пресс-службе территориального управления Росимущества, объект отличается высокой транспортной доступностью. Начальная стоимость лота – 45,5 млн руб., необходимый задаток – 4,5 млн руб.

Причал хозфекальных стоков протяжённостью 52 м располагается в посёлке Кудряши под Новосибирском. Он предназначен для приёма хозяйственно-бытовых стоков и сухого мусора от судов. Начальная стоимость причала составляет 5,9 млн руб., задаток за объект запрашивается в размере 597 тыс. руб.

Торги пройдут в электронной форме. Заявки принимаются до 19 февраля, а итоги конкурса подведут 28 февраля.

Напомним, что летом 2022 года территориальное управление Росимущества по Новосибирской области передало Росавиации перрон и лётное поле аэропорта Толмачёво.