Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»

Федор Туров
 
Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Промышленная ипотека»
Фото предоставлено Сбером

Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы «Промышленная ипотека». На данный момент предоставлено три кредита на приобретение объектов промышленной недвижимости на сумму 469 млн рублей.

В сентябре 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил параметры программы промышленной ипотеки: она предполагает предоставление льготных кредитов сроком до семи лет по льготной ставке до 5% годовых, на покупку недвижимости для промышленного производства. Минпромторг РФ определены банки, уполномоченные на предоставление льготной «промышленной ипотеки» и выделены лимиты по данной программе.

«Сбербанк с первых дней утверждения программы «Промышленная ипотека» принимает в ней самое активное участие, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В настоящий момент мы ожидаем внесение изменений в программу, которые значительно расширят возможности для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк освоит их за первый квартал 2023 года.  В этой связи, ожидаем увеличение объёма выделенного лимита на банк, что позволит увеличить объёмы финансирования в рамках программы».

Он также добавил, что ближайшей перспективе планируется утверждение изменений, которые позволят предоставлять льготные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт.

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