Кемеровские власти выплатили 2,2 млрд рублей владельцам домов «под снос»

В Кемерове власти выкупили 518 частных домов для проведения реновации. Общая сумма выплат на данный момент составила 2,16 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В Кемеровской области стартовала программа реновации Заискитимской части в Центральном и Заводском районах города. В пресс-службе отметили, что до 2030 года будет построено 10 новых микрорайонов, жилая площадь которых составит порядка 3,4 млн кв. метров.

Для реализации проекта местные власти выкупили 518 частных домовладений с участками из 700 необходимых для сноса. На первом этапе реконструкции запланировано строительство инженерных сетей, восстановление двух ключевых улиц этого участка города — Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев, а также ремонт трамвайных путей.

Вместе с этим проект будет включать общее благоустройство, озеленение и установку нового освещения по данным улицам. Работы начнутся с 24 января, на время проведения реконструкции временно изменятся маршруты общественного транспорта, также будет работать бесплатный автобус.

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