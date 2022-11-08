Стал известен подрядчик нового кампуса НГУ

Подрядчиком первого этапа строительства кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) стала строительная компания из Москвы — ООО «Монотек Строй». Ранее она выиграла тендер на 15 млрд рублей на строительство кампуса Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», выступающая заказчиком при строительстве нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ), находится в процессе подписания контракта на строительство 1 этапа корпуса поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом. Победителем объявлен единственный участник аукциона — московская компания ООО «Монотек строй». Стоимость контракта составляет 2,5 млрд рублей.

Ранее общая сумма инвестиций в реализацию трехэтапного проекта оценивалась в 11,8 млрд рублей. Проектная документация кампуса также предполагает строительство общежития, лаборатории и развлекательного центра.

На сайте компании указано, что среди реализованных проектов числится дворец водных видов спорта «Лужники». Также компания выиграла два контракта на строительство зданий международного медицинского кластера в Сколково — терапевтический корпус введён в эксплуатацию в 2021 году, тогда как многофункциональный медицинский центр сдадут в 2023 году. Самым долгосрочным и масштабным проектом, по информации на сайте, является реновация микрорайона Царицыно в Москве. Завершить работы планируется в 2038 году.

Также на сайте «ЕИС. Закупки» указано, что 2 ноября размещен подписанный контракт на строительство и поставку оборудования объекта «Кампус ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» — «Интеллектуальное пространство будущего «Кампус Кантиана»». Контракт заключен на 15 млрд рублей.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Монотек строй» зарегистрировано в 2014 году. Генеральным директором является Абдурахманов Тимур. Учредителями компании выступают Марат Хафизов и стамбульская организация Teknikon Yapı Anonim Şirketi (Текникон Япы Аноним Ширкети). В 2021 году выручка компании составила 16,5 млрд рублей, чистая прибыль – 2 млрд рублей.