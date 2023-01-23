Назван топ-5 самых дорогих квартир в Сибири

Эксперты Центрального информационного агентства недвижимости (Циан) назвали самые дорогие квартиры в Сибирском федеральном округе на вторичном рынке. Рейтинг возглавила квартира из Новосибирска — за нее продавец запрашивает 99 млн рублей.

Эксперты Циан провели мониторинг высокобюджетной недвижимости в сибирских регионах (лоты во вторичной продаже). Самые высокие значения были зафиксированы в Новосибирске – 99 млн рублей. Также город располагает довольно широкой выборкой квартир с бюджетом 50+ млн рублей – 14 лотов. Это больше, чем в Томске, Иркутске, Барнауле и Красноярске вместе взятых.

Во всех остальных субъектах Сибирского федерального округа предложение с подобным ценником отсутствует вовсе. В Омске цены на вторичное жилье достигают 45 млн рублей, в Кемерове – 29 млн рублей, в Абакане – 19,6 млн рублей, в Горно-Алтайске – 15,5 млн рублей, в Кызыле – 15 млн рублей.

1 место. Новосибирск

99,0 млн рублей / 240,0 кв. м. Улица Щетинкина

Фото самой дорогой квартиры на сайте не представлены, однако в описании указано, что в интерьерах сочетаются характерные приметы ар-деко и классицизма. На 240 кв. м нашлось место для кабинета, каминного зала, богато убранных гостиной и столовой.

2 место. Томск

76,0 млн рублей / 285,0 кв. м. Улица Гоголя

В планировку двухуровневой квартиры в центре города заложены просторная спальня, кухня, совмещенная с гостиной (43 кв. м), сауна, тренажерный зал. Жилье оснащено системой «умный дом».

3 место. Иркутск

67,0 млн рублей / 300,0 кв. м. Бульвар Гагарина

Квартира с черновой отделкой является единственной на этаже. Среди преимуществ жилья отмечаются вид на набережную, потолки высотой 3,1 м, панорамное остекление и свободная планировка.

4 место. Барнаул

60,8 млн рублей / 299,0 кв. м. Социалистический проспект

В Барнауле объект с практически идентичными габаритами (299 кв. м) обойдется на 6,2 млн рублей дешевле. Он размещен на третьем этаже шестиэтажного кирпичного дома, стилизованного одновременно под образцы «купеческого модерна» и псевдоампир 1930-х годов. Больше половины (161,5 кв. м) от внутреннего пространства охватывает жилая зона. Причем 35 кв. м приходится на кухню.

5 место. Красноярск

55,0 млн рублей / 210,0 кв. м. Улица Урицкого

Квартира расположена на девятом этаже в одной из самых престижных и привлекательных локаций города. Дом фактически примыкает к набережной Енисея. Окружающий ландшафт формируется памятниками старины, музеями, кафе, ресторанами, развлекательной инфраструктурой.

Напомним, что в 2022 году самая дорогая квартира в Новосибирске была куплена за 50 миллионов рублей.