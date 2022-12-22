В 2022 году самая дорогая квартира в Новосибирске была куплена за 50 миллионов рублей

Александр Киселев
 
В 2022 году самая дорогая квартира в Новосибирске была куплена за 50 миллионов рублей
Фото с сайта Юла

Самая дорогая квартира в Новосибирске в 2022 году была куплена за 50 млн. рублей. Об этом сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова 22 декабря во время пресс-конференции.

Площадь самого дорогого жилья уходящего года составила 266 квадратных метров, еще одна квартира с аналогичной квадратурой ушла за 48 млн. рублей. Недвижимость с рекордными ценами была приобретена в Советском районе.

Также глава ведомства отметила, что несмотря на нестабильный спрос, средняя цена за квадратный метр выросла. Так, в 2021 году стоимость составила 56 тысяч рублей, а в этом году 62 тысячи рублей. Пик цен пришелся на март, сентябрь и ноябрь, тогда стоимость колебалась в районе 67 тысяч рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что у жителей Новосибирской области за последние 10 месяцев на 25% увеличилась потребность в постановке на кадастровый учет и регистрации недвижимости из других регионов. Лидером в этом списке других регионов стала Иркутская область, более 2 тысяч новосибирцев поставили на кадастровый учет свое жилье в этом регионе.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  