Самая дорогая квартира в Новосибирске в 2022 году была куплена за 50 млн. рублей. Об этом сообщила руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова 22 декабря во время пресс-конференции.

Площадь самого дорогого жилья уходящего года составила 266 квадратных метров, еще одна квартира с аналогичной квадратурой ушла за 48 млн. рублей. Недвижимость с рекордными ценами была приобретена в Советском районе.

Также глава ведомства отметила, что несмотря на нестабильный спрос, средняя цена за квадратный метр выросла. Так, в 2021 году стоимость составила 56 тысяч рублей, а в этом году 62 тысячи рублей. Пик цен пришелся на март, сентябрь и ноябрь, тогда стоимость колебалась в районе 67 тысяч рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что у жителей Новосибирской области за последние 10 месяцев на 25% увеличилась потребность в постановке на кадастровый учет и регистрации недвижимости из других регионов. Лидером в этом списке других регионов стала Иркутская область, более 2 тысяч новосибирцев поставили на кадастровый учет свое жилье в этом регионе.