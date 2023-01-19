На авиакомпанию заведено дело за несоблюдение прав граждан во время задержки рейса Новосибирск-Пхукет

Алёна Золотова
 
На авиакомпанию заведено дело за несоблюдение прав граждан во время задержки рейса Новосибирск-Пхукет
Фото пресс-службы AZUR air

На красноярскую авиакомпанию Azur Air заведено административное дело из-за несоблюдения прав пассажиров во время задержки рейса из Новосибирска в Пхукет. 

По версии Новосибирской транспортной прокуратуры, 10 декабря 2022 года был задержан рейс из Толмачево в Пхукет. Пассажиры ожидали вылета около 11 часов, в это время компания не разместила граждан в гостиницах и не предоставила им горячее питание. В соответствии с этим возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 КоАПРФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований).

«В связи с внесенным Новосибирской транспортной прокуратурой представлением об устранении нарушений закона руководством авиакомпании принимаются меры к недопущению подобного впредь», — уточнили в ведомстве. 

«Азур Эйр» (Azur Air) – базирующийся в столичном «Внуково» авиаперевозчик, ориентированный на обслуживание курортных направлений в РФ и за рубежом. До введения карантина в марте 2020-го компания выполняла исключительно чартерные рейсы. Компания основана в 1992 году в Красноярске под именем «Катэкавиа».

Напомним, что в 2022 году новосибирский аэропорт Толмачево установил рекорд по пассажиропотоку. 

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