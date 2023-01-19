В Красноярске возбудили уголовное дело на руководителей компании «Современное производство», их подозревают в мошенничестве при организации торжественной церемонии награждения одаренных детей. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в декабре 2022 года ООО «Современное производство» выступило субподрядной организацией по проведению церемонии награждения одаренных детей, на которую Минспорта региона выделило субсидию социально ориентированной некоммерческой организации Красноярская региональная общественная организация родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца». Мошенники отправляли в ведомство фиктивные отчеты, в которых представляли завышенную стоимость работ. Таким образом подозреваемые похитили более 5 млн. рублей из бюджета. Также в СК региона отметили, что часть заявленных работ вовсе не была выполнена.

Как сообщает РИА Новости, одним из задержанных по этому делу является известный в регионе телеведущий и журналист Максим Гуревич. Обвиняемый и его подельник согласились признать свою вину частично. Следствие намерено ходатайствовать об избрании фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в Новосибирске задержана семейная пара, которая занималась нелегальной банковской деятельностью на протяжении 9 лет. За этот период супруги успели заработать порядка 13 миллионов рублей.