Семейная пара из Новосибирска за 9 лет заработала 13 млн рублей на подпольном банке

Александр Киселев
 
фото Михаила Перикова

В Новосибирске будут судить семейную пару, которая занималась нелегальной банковской деятельностью на протяжении 9 лет. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

По версии следствия, с 2012 по 2021 год 43-летний мужчина и его 42-летняя супруга оказывали коммерсантам услуги по переводу их денег без открытия банковских счетов. Взамен семейная пара получала от 2% до 6% от суммы перевода.

В общей сложности они заработали порядка 13 миллионов рублей. Из них 3 миллиона ушло на покупку офисного помещения. Вместе с этим супруги также занимались обменом валюты.

Задержанных обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация). На данный момент уголовное дело направлено в Центральный районный суд.

Напомним, что 26 декабря 2022 года за растрату был заключен под стражу гендиректор АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» («Мой бизнес») Александр Граматунов.

 

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