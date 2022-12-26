Задержан глава красноярского центра «Мой бизнес»

Заключен под стражу глава красноярского «Моего бизнеса» Александр Граматунов за растрату 6 млн рублей. Ранее краевая счетная плата выявила многочисленные нарушения в работе организации.

26 декабря прокуратура Красноярского края заключил под стражу гендиректора АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» («Мой бизнес») Александра Граматунова. Он заключен под стражу до 23 февраля 2023 года.

«Установлено, что в июле 2019 года должностное лицо получило под отчет 6 млн рублей со счета организации на свой банковский счет якобы для хозяйственных нужд. Однако сведения об использовании денег он не представил, потратив их на оплату долга по личному кредиту», — говорится в сообщении прокуратуры. Следственный комитет возбудил дело о присвоении и растрате средств.

Ранее счетная палата Красноярского края провела аудит деятельности организаций, отвечающих за реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на территории региона. Выявлены многочисленные нарушения в работе «Моего бизнеса». В частности, отсутствие отчетов об оказании услуг.

Напомним, что результаты проверки счетной палаты были направлены в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что в июле 2022 года также был арестован директор центра «Мой бизнес» в Новосибирске Михаил Космынин.