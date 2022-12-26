Задержан глава красноярского центра «Мой бизнес»

Алёна Золотова
 
Задержан глава красноярского центра «Мой бизнес»
Скриншот из видео прокуратуры Красноярского края

Заключен под стражу глава красноярского «Моего бизнеса» Александр Граматунов за растрату 6 млн рублей. Ранее краевая счетная плата выявила многочисленные нарушения в работе организации.

26 декабря прокуратура Красноярского края заключил под стражу гендиректора АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания» («Мой бизнес») Александра Граматунова. Он заключен под стражу до 23 февраля 2023 года.

«Установлено, что в июле 2019 года должностное лицо получило под отчет 6 млн рублей со счета организации на свой банковский счет якобы для хозяйственных нужд. Однако сведения об использовании денег он не представил, потратив их на оплату долга по личному кредиту», — говорится в сообщении прокуратуры. Следственный комитет возбудил дело о присвоении и растрате средств. 

Ранее счетная палата Красноярского края провела аудит деятельности организаций, отвечающих за реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на территории региона. Выявлены многочисленные нарушения в работе «Моего бизнеса». В частности, отсутствие отчетов об оказании услуг.

Напомним, что результаты проверки счетной палаты были направлены в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что в июле 2022 года также был арестован директор центра «Мой бизнес» в Новосибирске Михаил Космынин.

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