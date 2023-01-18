Дело бывшего лётного директора S7 отправлено в суд

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего лётного директора S7 Мансура Бадракова и других фигурантов. В компании покупались ставки пилотов.

Уголовное дело бывшего лётного директора S7 Мансура Бадракова направлено в суд. По версии следствия, мать одного из кандидатов на должность пилота компании передала денежные средства в размере 1,5 млн рублей и 350 тысяч рублей за помощь при трудоустройстве летному директору, заместителю генерального директора и ведущему инструктору.

«Денежные средства в размере 350 тысяч рублей были переведены матерью одного из кандидатов на банковскую карту летному директору авиакомпании для дальнейшей передачи должностным лицам Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации в целях получения положительного медицинского заключения, однако указанная сумма была присвоена сотрудником авиакомпании», — говорится в ТГ-канале прокуратуры Московской области.

Четырем фигурантам дела в зависимости от степени участия в преступлении инкриминируется мошенничество, посредничество в коммерческом подкупе и покушение на дачу взятки.

«С момента начала расследования Борис Камышев снят с должности заместителя генерального директора по летной эксплуатации. С июля 2022 года он отстранен от работы, так как находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Мансур Бадраков снят с должности летного директора и отстранен от работы, с июня 2022 года находится под домашним арестом», — сообщили в пресс-службе S7.

Ранее в июне 2021 года Бадраков задержан сотрудниками ФСБ при получении взятки. Заинтересованным лицам предлагалась должность пилота на первом из поступивших в Россию Airbus A320neo, который пополнил парк S7 Airlines 21 июля 2017 года.

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