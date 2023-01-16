В Центре Мешалкина 15-летнему подростку провели сложную операцию по удалению опухоли головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Ранее мальчика мучали систематические головные боли, а также началось серьезное ухудшение зрения. Вместе с этим его общее состояние стало значительно хуже. Как рассказали врачи, парень находился на стадии перехода в тяжелую инвалидность.

Причиной такого состояния оказалась опухоль в третьем желудочке головного мозга размером с грецкий орех. После установки диагноза специалисты Центра Мешалкина приняли решение об экстренной госпитализации.

«У подростка было критическое состояние при поступлении. В любой момент все могло закончится драматично, так как все компенсаторные резервы организма были исчерпаны…Операция, требовавшая высокой концентрации внимания и согласованности действий, проходила при высоком напряжении всей хирургической бригады. Мы знали, что на любом этапе, начиная с доступа, одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям», — рассказал нейрохирург Сергей Чернов.

Хирурги смогли провести сложную операцию по удалению большого образования, не нанеся вреда организму пациента. На данный момент ребенка выписали из больницы, специалисты положительно оценивают его состояние . Помимо этого благодаря действиям врачей парню не потребуется проводить лучевую терапию.

Напомним, что в конце ноября прошлого года врачи Центра Мешалкина провели операцию на позвоночнике космонавту Михаилу Корниенко. Летчик получил травму во время своего 131-го полёта с парашютом.