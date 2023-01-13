В Новосибирске двое жителей 10 января угнали автомобиль «Лада» в Кировском районе. Преступников удалось задержать, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Как сообщают правоохранители, незадолго до происшествия владелец «Лады» выронил ключи от авто возле своего дома. Внимательная пара новосибирцев увидела это и решила угнать машину. Вскоре полицейские получили звонок от владельца авто и передали ориентировку патрулям.

«Один из экипажей ДПС заметил разыскиваемое транспортное средство на Бердском шоссе. Стражи правопорядка организовали преследование, в ходе которого требовали от водителя остановиться, но тот попытался скрыться»,- сказано в сообщении.

В результате погони водитель угнанного авто не справился с управлением и врезался в «Пежо» и «Инфинити». Угонщики попытались скрыться, но их оперативно задержали сотрудники полиции. Преступниками оказались мужчина и женщина 38 и 30 лет. В ходе освидетельствования было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

На угонщиков заведено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Мужчину уже не первый раз задерживают пьяным за рулём, в связи с чем на него могут завести еще одно уголовное дело. На данный момент угонщика заключили под стражу в СИЗО, а его спутницу отпустили с подпиской о невыезде.

Напомним, что в середине декабря замглавврача Томского областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко погиб в ДТП с машиной скорой помощи. В результате столкновения ушли из жизни еще 3 человека.