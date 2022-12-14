Замглавврача Томского областного перинатального центра погиб в ДТП с машиной скорой помощи

В результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком на трассе Томск – Мариинск погибли водитель и трое медиков, в том числе заместитель главного врача томского областного перинатального центра им. И.Д. Евтушенко. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур в своём Telegram.
Смертельное ДТП произошло 14 декабря на 46-м километре трассы Томск – Мариинск в районе 14 часов по местному времени.
Как сообщили в ГУ МВД по Томской области, в результате столкновения грузовика и автомобиля скорой помощи, который направлялся из Томска в город Асино, произошло возгорание. Погибли четыре человека.
По данным Владимира Мазура, скончались заместитель главного врача областного перинатального центра, заведующий отделением взрослой реанимации, медсестра и водитель скорой помощи. Их фамилии не называются.
По словам губернатора, медики ехали на помощь к пациентке.
«Семьи погибших обязательно поддержим», — заверил Владимир Мазур.
По данным прокуратуры Томской области, водитель грузовика госпитализирован.
Напомним, что в марте экс-глава красноярского перинатального центра получил 10 лет колонии за взятки.