В трех сибирских регионах создадут центры для юнармейцев

Центральный военный округ объявил о создании центров «Авангард» в трех сибирских регионах. Военно-патриотические центры планируют увеличить объем работы со школьниками на 20% в 2023 году.

Новые учебно-методические центры «Авангард»появятся в субъектах дислокации Центрального военного округа (ЦВО) в 2023 году. В список попали Новосибирская и Кемеровская области, Алтайский край.

«Курсантами центра станут участники юнармейского движения, члены региональных военно-патриотических клубов», — говорится в сообщении ЦВО.

Учащихся планируется обучать навыкам и знаниям строевой, физической, огневой, медицинской, тактико-специальной подготовке, РХБ защите. Школьники также займутся изучением истории вооруженных сил, встретятся с военнослужащими ЦВО, участниками локальных конфликтов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в 41 центре «Авангард» планируется провести свыше 740 сборов по основам военной службы и свыше 230 военно-патриотических смен, что на 20% превышает показатель прошлого года.

Напомним, что ранее стало известно, что красноярец застрял в аэропорту Южной Кореи на 80 дней после эмиграции из России на фоне СВО.