Красноярец застрял в аэропорту Южной Кореи на 80 дней после эмиграции из России на фоне СВО. Об этом сообщает газета The Korea Times.

30-летний мужчина срочно покинул Россию, когда ему вручили повестку в зону СВО. Сначала красноярец отправился в Казахстан, однако из-за слухов о возможной депортации на границе решил изменить маршрут в сторону Южной Кореи.

Прибыв на место, мужчина запросил у местных властей политическое убежище, однако получил отказ. В такой же ситуации оказались еще 4 россиян из других регионов.

Уже более 2 месяцев они находятся в аэропорту Сеула. Все это время беженцы питаются едой, которую предоставляет министерство юстиции страны.

По словам адвоката россиян Ли Джонг-Чана, у них есть право на получение статуса убежища в соответствии с международными стандартами.

На сегодня мужчины, при поддержке местных адвокатов, подали жалобу в административный суд Инчхона на минюст Южной Кореи. Ранее в ведомстве объяснили свое решение тем, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.

Напомним, что ранее в омском пункте сбора мобилизованных произошёл пожар, загорелась одна из палаток. По предварительным данным ЧП могла спровоцировать искра от отопительной печи.