Губернатор Андрей Травников принял участие в работе съезда «Сельский учитель: от успешных практик к устойчивому развитию». В числе делегатов съезда – участники конкурса «Сельский учитель Новосибирской области и Беловодского района Луганской Народной Республики». Мероприятие прошло в Правительстве Новосибирской области. Информацией о нем поделился пресс-центр областного правительства.

«Очень приятно, что второй год подряд вместе с нами в конкурсе – педагоги беловодских школ. Для нас это очень важно, – подчеркнул губернатор. – Конкурс не просто живёт – он расширяется, наполняется участниками и повесткой. За год мне удалось посетить много сельских школ, и перемены бросаются в глаза. В течение последних лет мы, благодаря нацпроектам и региональным программам, серьёзно дополнили инфраструктуру школ, укрепили материальную базу, обеспечили дополнительные возможности для педагогов. Наши сельские учителя активно и творчески используют современные образовательные возможности и реализуют совместные проекты и обменные программы по всей географии страны». Травников отметил, что по уровню мотивации, интересным подходам и по результатам своих учеников сельские учителя зачастую дают фору городским коллегам.

В числе важных проектов патриотического воспитания губернатор упомянул появление мобильных комплексов центра «Альтаир», создание регионального центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и наличие в области уникального центра ДОСААФ, позволяющего молодежи попробовать себя в авиации и парашютном спорте. В целом, патриотическое воспитание детей, по словам Травникова, — это тот функционал учителей, который сегодня важен и востребован. По мнению главы региона, запрос общества на него, на изучение истории нашей страны, краеведение, военно-прикладные дисциплины остро чувствуется в последнее время.

Андрей Травников также высказался о важности возвращения к трудовому воспитанию и изучению военного дела в школах — на это, по мнению губернатора, также есть общественный запрос. Завершая выступление он пожелал всем сельским учителям подготовить себе смену из подрастающего поколения и поздравил собравшихся с наступающим новым учебным годом.

Ранее мы сообщали, что губернатор Новосибирской области встретился с руководителями иностранных делегаций на «Технопроме» и обсудил с ними перспективы сотрудничества между областью и дружественными государствами.