Сибирский лес продолжают увозить в Китай

В Китай увозится 81% красноярского леса на экспорт. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора. Почти весь объем экспорта отводится на пиломатериалы. При этом российские лесопромышленники лишились возможности отправлять пиломатериалы в Центральную Азию.

Лесозаготовители из Красноярского края, по данным Россельхознадзора, отправили на экспорт в 2022 году больше всего продукции в Китай. 5,5 млн куб. м или 94% от общего объема экспорта приходится на пиломатериалы таких пород, как сосна, кедр, ель, пихта, лиственница, береза, осина.

«На экспорт в 2022 году отгружено 4,4 млн куб. м пиломатериалов и круглого леса лиственных пород. Экспорт лесопродукции с территории Красноярского края осуществляется в 39 стран мира. Основной импортер — Китайская Народная Республика (241 тыс. куб. м деловой древесины и 3,3 млн куб. м пиломатериалов), что составляет 81 % от всего объема лесопродукции, вывезенной на экспорт», — говорится в сообщении Управления краевого Россельхознадзора.

Казахстан является основным логистическим коридором для экспорта лесопродукции. На фоне большого спроса на лесопродукцию со стороны Китая осенью 2022 году вступили изменения в постановления правительства, регулирующие вывоз пиломатериалов из России.

«Товар можно отправлять только со станций, где есть сухопутная граница с иностранными государствами, не входящими в Таможенный союз. У Казахстана с Россией единое таможенное пространство, поэтому пункты пропуска на границе в качестве места отправки пиломатериалов не обозначены», – пояснил «Ведомостям» зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин.

Из-за отсутствия пунктов пропуска лесопромышленники лишились возможности отправлять товар в Азию.

26 декабря «Ъ» писал, что в правительстве РФ пошли на встречу игрокам лесной промышленности. Так, изменения коснутся транспортных субсидий и квот на перевозку грузов в направлении Китая, правил перевозок через Казахстан и принципах расчета арендной платы за пользование лесными участками. Промышленники хотят дополнить изменения пунктом о предоставлении возможности транзита пиломатериалов автомобилями, так как значительная часть товара направлялась этим видом транспорта.

Напомним, что в Красноярском крае компания по производству молочной продукции использовала сырье неизвестного происхождения на протяжении трех лет.