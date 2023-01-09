Красноярский производитель молока изготавливал продукцию из сырья компаний-фантомов

Производитель молочной продукции «Млада» из Красноярского края получал сырье от несуществующих фирм. По этой схеме компании работала три года.

«Красноярская компания ООО «МЛАДА» на протяжении нескольких лет изготавливает молочную продукцию из сырья неизвестного происхождения, полученного от фантомных предприятий с отсутствием прослеживаемости в информационной системе «Меркурий» и введенного в обращение непонятным путем», — говорится в сообщении краевого управления Россельхознадзора.

По данным системы «Меркурий», в течение трех лет компания получила почти 8 тысяч тонн сливок от несуществующих компаний.

«Все эти площадки играли якобы посредническую роль, между ними за нелогичное количество времени перемещалась продукция, которая, как правило, вводилась в оборот с помощью функции инвентаризации и под видом произведенной совершенно другими предприятиями — как российскими, так и белорусскими», — уточнили в ведомстве.

Количество приобретенного сырья для изготовления продукции увеличивалось, а товар реализовывался через оптовиков в крупные торговые сети и социальные учреждения. На данный момент в фирме проводится внеплановая проверка Россельхознадзора.

По данным rusprofile.ru, единственным собственником и директором ООО «Млада» является Альбина Меньщикова. В 2021 году прибыль компании составила 22 млн рублей при выручке в 2,5 млрд рублей. С 2016 по 2018 годы Меньщикова возглавляла агрохолдинг «Денисовский», занимающийся разведением свиней.

Напомним, что ранее в Хакасии пресечен незаконный сбыт 11 кг золота.