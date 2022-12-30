Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на полеты из Новосибирска в столицу Мьянмы Янгон. Об этом стало известно 27 декабря из приказа Росавиации.

В документе сказано, что авиакомпания может совершать полеты не более 7 раз в неделю. Также «Уральским авиалиниям» дали доступ к полетам в Янгон из Красноярска и Иркутска дважды в неделю. До этого момента ни одна авиакомпания не запускала рейсы из Сибири в Мьянму.

Ранее сообщалось, что посол Мьянмы Лвин У объявил о планах запустить прямые рейсы из России в Мьянму до конца 2022 года. С июля этого года для россиян был введен безвизовый режим в Мьянме.

Напомним также, что авиаперевозчик iFly отменил рейсы в Египет из Новосибирска.