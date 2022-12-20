Авиаперевозчик отменил ближайшие рейсы в Египет из Новосибирска

Авиаперевозчик iFly отменил египетские рейсы на 20 и 21 декабря из Новосибирска. Росавиация отказывается согласовывать обходные пути пролета над Сирией.

Компания iFly отменила перелеты в и из Египта на 20 и 21 декабря для всех городов России, в том числе для Новосибирска из-за того, что авиаперевозчик до сих пор не может согласовать маршрут. Ранее 15 декабря Иордания закрыла воздушное пространство для пролета российских самолетов с двойной регистрацией. Red wings, Egypt Air и Corendon проработали вопрос перевоза туристов, тогда как у iFly возникли проблемы вывоза пассажиров. В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов.

«Туроператор TEZ TOUR (летает на авикомпании iFly) отменил все рейсы пока до 21 декабря, о чем вчера вечером сообщил в своей рассылке. Никаких альтернативных вариантов перелетов туристам предложено не было. Турагенты вынуждены искать замену у других туроператоров и предлагать своим туристам оплачивать поездку второй раз», — прокомментировала проблему с перевозками глава новосибирского турагентства Людмила Гейнисман. Гейнисман отметила, что в Новосибирске никаких альтернатив не предлагается для туристов, просто аннулируются заявки на 21 декабря, туроператор обещает произвести полный возврат денег.

По информации Гейнисман, туроператор Пегас Туристик (летает на авиакомпаниях NordWind и «Икар») принял решение пересадить туристов на рейсы «Southwind Airlines». Сейчас рейсы в Египет идут с промежуточной посадкой в Турции. Такие авиакомпании, как Аэрофлот, Россия, Azur Air, Red Wings, летают стабильно. Они вовремя перерегистрировали свои самолеты. Кроме них в Египет летает египетская бюджетная авиакомпания Al Masria Airlines и государственный перевозчик Egypt Air осуществляет рейсы в Каир.

Директор туристической компании «Центральное Бюро путешествий», член новосибирской ассоциации туристических организаций («НАТО») Игорь Соловьев подтвердил информацию «Континенту Сибирь», что все перелеты iFly в Египет на 20 и 21 декабря приостановлены из-за процедуры согласования документов.

«Сейчас ведется процедура согласования правил пролета в Египет. Обходные пути пока не получили одобрения Росавиацией. iFly рассматривает возможность 15-ти минутного перелета над территорией Сирии, но, по мнению Росавиации, это опасно для пассажирских полетов», — рассказал Игорь Соловьев.

Гейнисман в своем ТГ-канале «Инфа от Людмилы» говорила, что с просьбой отменить запрет на полеты через Сирию, действующий почти 10 лет, в Росавиацию обращались NordWind, «Икар» и iFly.

По словам Соловьева, сейчас трудно предсказать похожие проблемы у других авиаперевозчиков, так как каждая ситуация индивидуальна. На данный момент ему не известно о трудностях у других перевозчиков.