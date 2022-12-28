В Новосибирской области в 2022 году в нормативное состояние приведено 480 километров автомобильных дорог. Это на 57 километров больше, чем в прошлом дорожно-строительном сезоне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 28 декабря рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

В течение 2022 года дорожно-строительные и ремонтные работы велись на 130 объектах Новосибирской области. Общий объем финансирования с учетом дополнительных средств из федерального бюджета составил более 18,5 млрд рублей, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД) – 14,5 млрд рублей.

По словам министра транспорта, отличительной особенностью этого года стало приведение в нормативное состояние мостов и путепроводов. Завершен ремонт более 500 погонных метров – мост автомобильной дороги через реку Тула по ул. Ватутина и через реку Каменка (ул. Сибревкома) в Новосибирске, ремонт моста через реку Издревая автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» и других мостовых сооружений.

Кроме того, в текущем году в нормативное состояние приведены вылетные магистрали из Новосибирска – улицы Гусинобродское шоссе и Кедровая, выезды на Ленинск-Кузнецкую и Ордынскую трассы.

Среди знаковых дорожных объектов Анатолий Костылевский выделил строительство четвертого моста через Обь в Новосибирске и строительство Восточного обхода.

Отвечая на вопрос «Континента Сибирь», министр рассказал, что в Новосибирской области сложился пул из серьезных дорожно-строительных организаций, которые способны выполнять масштабные задачи. В пример Анатолий Костылевский привел «Новосибирскавтодор», как одну из крупнейших организаций. К слову, не так давно губернатор Новосибирской области Андрей Травников позитивно оценил перспективы строительства Восточного обход Новосибирска, которое было возобновлено после того, как новым подрядчиком выбрали АО «Новосибирскавтодор». В пул сильнейших дорожно-строительных организаций также вошли «Новосибирскагропромдорстрой», «Дорсиб плюс», «Инвестстройпроект» и «Здвинское ДСУ».

По словам министра, в этом году особое внимание уделили качеству дорожно-строительных работ. «Эта тема у нас на особом контроле. 2022 год был объявлен годом качества. Надеюсь, на следующий год мы его продлим. По поручению губернатора была выстроена многоуровневая система контроля. Мы не просто фиксировали дефекты, а проводили расследование каждого случая выявления брака. 50 тысяч квадратных метров дорожного полотна было переделано подрядчиком за свой счет», – рассказал Анатолий Костылевский.