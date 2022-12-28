В Новосибирске дочернюю компанию «Роснано» признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал управляемую ООО «Литэко» компанию ООО «Лиотех-Инновации» банкротом. На предприятии установили конкурсное производство.

20 декабря на открытом собрании кредиторов было вынесено решение о признании «Лиотех-Инноваций» банкротом. В общей сложности реестр требований составляет 428,2 млн. рублей, из них 394,7 млн. рублей должны уйти на ООО «Литэко», ещё 30,1 млн. рублей компании ООО «Энергетические решения».

Напомним, что в начале декабря суд постановил признать банкротом ООО «Литэко», управляющую производством литий-ионных батарей на заводе «Лиотех». В компании было введено конкурсное производство до 2 июня 2023 года.

ООО «Литэко» было зарегистрировано в Новосибирской области в 2016 году. Вместе с производством электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, также компания создает программное обеспечение. Акции компании распределены следующим образом — 99,99% принадлежит «Роснано», а ещё 0,01% владеет ООО «РНИ». В 2021 году завод принес выручку в размере 108,7 млн. рублей, тогда как чистый убыток 37,5 млн. рублей.