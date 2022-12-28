Новосибирский завод отгрузил два турбогенератора на Северодвинскую ТЭЦ-1

НПО «ЭЛСИБ» из Новосибирска поставило два турбогенератора на Северодвинскую ТЭЦ-1. Ранее компания заявила, что отгрузила 900-й юбилейный турбогенератор в Иркутскую область.

В декабре на новосибирском заводе НПО «ЭЛСИБ» прошла отгрузка двух турбогенераторов ТФ-40-2У3 в комплекте с системами возбуждения на Северодвинскую ТЭЦ-1 (ПАО «ТГК-2»). Статоры отгружены на железнодорожных транспортерах, роторы – на автотралах.

Северодвинская ТЭЦ-1 построена и запущена в эксплуатацию в 1941 году. Установленная электрическая мощность Северодвинской ТЭЦ-1 — 188,5 МВт. ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) является крупнейшей теплоэнергетической компанией Севера России.

Новые машины мощностью 40 МВт каждая изготовлены в рамках проекта технического перевооружения станции и заменят оборудование, выработавшее свой ресурс. По информации пресс-службы компании, введение новых энергоблоков позволит повысить надежность и эффективность снабжения потребителей энергией и теплом. Северодвинская ТЭЦ-1 обеспечивает энергией промышленные предприятия, а также жилые микрорайоны города.

Ранее НПО «ЭЛСИБ» отгрузило 900-й турбогенератор на Иркутскую ТЭЦ-10 (входит в структуру компании Эн+).

Напомним, что в апреле 2022 года начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин рассказал, что перспектива сохранения объемов выпуска продукции «ЭЛСИБ» составляет минимум 9 месяцев.