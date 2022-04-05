Большая часть промышленных предприятий Новосибирска планирует сократить объемы производства

Только треть промышленных предприятий Новосибирска не планируют сокращать объемы производства в текущем году. Некоторые организации намерены снизить число рабочих часов и дней для своих сотрудников.

В ходе аппаратного совещания мэра Новосибирска 5 апреля начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин отчитался о ситуации в промышленной отрасли города.

По данным главы департамента, в 2022 году только треть местных промышленных предприятий не планируют сокращать объемы производства в связи со сложившейся экономической ситуацией. Данные были собраны с более чем 240 предприятий города.

«Результаты анализа данных свидетельствуют о том, что треть организаций сокращения объемов производства в 2022 году не планируют. Более 32% организаций обеспечены заказами, сырьем и материалами на ближайшие 2-3 месяца. Около 18% опрошенных предприятий видят перспективу сохранения объемов пока только на один ближайший месяц», — сообщил Виталий Витухин.

Он также уточнил, что в АО «Экран-оптические системы» в сложившейся ситуации «перспективы не видят» — профильные специалисты совместно работают с предприятием, чтобы решить, как сохранить производство.

«НПП «Сибэлектротерм» в мае текущего года планирует временный перевод на трехдневную рабочую неделю. Аналогичные меры запланированы на некоторых других предприятиях. Так, завод «Тайра» с 20 мая временно перейдет на 4-х часовой рабочий день», — уточнил Виталий Витухин.

При этом специалист подчеркнул, что у новосибирского авиационного завода им. Чкалова перспектива сохранения объемов выпуска продукции составляет минимум полгода.

«На объединениях «Север» и «Элсиб» — девять месяцев», — сказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Напомним, в начале марта стало известно о том, что Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) попал под санкции США. Ряд международных компаний решили приостановить деятельность на российском рынке в связи с ситуацией в Украине.