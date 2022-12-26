«Континент Сибирь» выбирает компанию года в банковской сфере

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банк года

Редакция «Континента Сибирь» предлагает проголосовать за банк, который, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин звания «Компания года» в сфере финансов по итогам 2022 года.

Какой из банков, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2022 в сфере финансов»?

Результаты опроса

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